Impact hartoperatie bij Boom groter dan gedacht

Lars Boom Ⓒ Raymond Kerckhoffs

Die vurige blik, de felheid, de verbetenheid en de blijdschap aan de streep in Arenberg. Lars Boom en de kasseien van ’Le Nord’ waren in de vijfde Tour-etappe in 2014 elkaars beste vrienden. Een jaar later boekte hij met een vierde plaats zijn beste uitslag ooit in Parijs-Roubaix. De renner van Roompot-Charles komt voor deze editie op weinig favorietenlijstjes voor. ,,Tot nu toe is het dit jaar niet goed geweest, maar ik ben strijdbaar”, zegt Boom.