Pogba schiet ManUnited vanaf stip naar winst

De Franse middenvelder opende in de 19e minuut vanaf 11 meter de score en besliste het duel op Old Trafford tien minuten voor tijd ook vanaf de stip. Tussendoor had Felipe Anderson de stand gelijk getrokken. Pogba voerde zijn totaal dit seizoen op naar dertien doelpunten, waarvan zeven uit een strafschop.

De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer staat nu met 64 punten uit 33 wedstrijden op de vijfde plek in de Premier League, twee punten achter Chelsea. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

De club uit Manchester speelt dinsdag in Camp Nou de return tegen FC Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. Na de nederlaag voor eigen publiek (0-1) moet ManUnited net als in de vorige ronde tegen Paris Saint-Germain in de uitwedstrijd voor een stunt zorgen.