Ten Hag over blessure De Jong: ’Ik zag hem niet lekker bewegen’

„Zijn hamstring speelde op en daarom heb ik hem gewisseld. Ik wilde geen risico nemen”, aldus de trainer van Ajax voor de camera van Fox Sports. „We moeten de komende uren en dagen bekijken hoe het zich ontwikkelt. Hij had vooraf geen klachten, hij was fit om te spelen. Maar ik zag hem niet lekker bewegen. Naarmate de wedstrijd vorderde werd het erger, vandaar dat we besloten hebben om geen risico te nemen.”

Het is nog onduidelijk wat dat betekent voor de tweede wedstrijd van Ajax tegen Juventus, dinsdag in Turijn in de kwartfinale van de Champions League.

De Jong viel zaterdagavond in de eerste helft van het duel met Excelsior in de 28e minuut geblesseerd uit.