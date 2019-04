Alaphilippe terug in Brabantse Pijl

,,Gelukkig heb ik geen serieuze blessures'', zegt Alaphilippe, de leider in het UCI-klassement. ,,Ik heb vandaag al weer een stukje gefietst en dat hoop ik de komende dagen uit te breiden.''

De Franse renner van Deceuninck - Quick-Step boekte dit jaar al acht zeges. Alaphilippe won onder meer Milaan-Sanremo, Strade Bianche, twee ritten in de Tirreno-Adriatico en dinsdag ook een etappe in het Baskenland. Een dag later ging hij hard onderuit. Als gevolg van de verwondingen die hij daarbij opliep, besloot de Fransman de etappekoers te verlaten.

Alaphilippe wil de komende periode vlammen in de heuvelklassiekers, met achtereenvolgens de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.