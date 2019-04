Ten Hag blij met zes goals van Ajax

,,We hebben zes keer gescoord en het publiek vermaakt", zei hij. ,,Een klein smetje zijn die twee tegentreffers. Maar we hebben het goed gedaan."

,,Ik vind het knap dat mijn spelers zich helemaal op de kampioensrace wisten te focussen. Want dat hebben ze gedaan, anders scoren we niet zesmaal. Wij strijden nog steeds op drie fronten. In de eredivisie hadden we vijf finales voor de boeg. Nu nog maar vier. Als het goed gaat, dan pakken wij de landstitel."