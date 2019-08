Groeneveld heeft droomtransfer naar Premier League te pakken

De overstap van het Belgische Club Brugge naar de Premier League hing al een tijdje in de lucht voor Danjuma. Na de medische keuring heeft de geboren Nigeriaan officieel de overstap gemaakt naar de nummer 14 van de Premier League van vorig seizoen, dat melden Belgische media.

Bournemouth betaalt een slordige vijftien miljoen euro voor de tweevoudig Oranje-international. Club Brugge nam Danjuma in 2018 voor slechts één miljoen euro over van NEC. Voordat de 22-jarige aanvaller in Nijmegen neerstreek, doorliep hij de jeugdafdeling van PSV, maar daar wist Danjuma nooit door te breken tot het eerste elftal.

Wegens blessures kwam Danjuma afgelopen seizoen weinig in actie voor Club Brugge of het Nederlands elftal, waarvoor hij in oktober 2018 zijn debuut maakte tijdens het Nations League-duel met Duitsland. Een aantal dagen later speelde hij met Oranje een oefenwedstrijd tegen België. Toen maakte hij zijn eerste doelpunt voor Nederland.

Bournemouth start het nieuwe Premier League-seizoen op 10 augustus, dan is het gepromoveerde Sheffield United in eigen huis de tegenstander.