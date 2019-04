Jørgensen laat zich gaan en krijgt rood

Nicolai Jørgensen kon met rood vertrekken nadat hij tegen het been van Tim Breukers had getrapt. Scheidsrechter Jochem Kamphuis bekeek voor de zekerheid nog even de beelden, maar twijfelde geen seconde en gaf de Feyenoord-spits meteen de rode kaart. Op dat moment stond het 1-1 in De Kuip.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik