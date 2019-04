Jørgensen laat zich gaan en krijgt rood

Nicolai Jørgensen kon met rood vertrekken nadat hij vol tegen de knieholte an Tim Breukers had getrapt. Scheidsrechter Jochem Kamphuis was dat ontgaan, maar na interventie van de VAR trok hij alsnog rood voor de Deense spits.

Jørgensen, die net weer een basisplaats had afgedwongen, mist daardoor in ieder geval het duel met AZ.

