Feyenoord krijgt derde plek steviger in handen

Na het verlies eerder op de avond van AZ (3-0 nederlaag tegen ADO) wonnen de Rotterdammers zelf van Heracles Almelo. In De Kuip werd het 2-1 door treffers van Steven Berghuis.

Het gat tussen Feyenoord en AZ bedraagt nu vier punten. De Alkmaarders komen volgende week naar De Kuip.

Rood Jørgensen

De Rotterdammers domineerden de eerste helft, maar was het na rust even helemaal kwijt. De thuisploeg moest de laatste 25 minuten met tien man uitspelen, omdat Nicolai Jørgensen zijn frustraties afreageerde met een trap in de knieholte van Tim Breukers.

Bekijk ook: Jørgensen laat zich gaan en krijgt rood

Clasie boos

Robin van Persie, die na een kuitblessure nog niet fit genoeg was om te starten, kwam een kwartier voor tijd nog wel in het veld voor Jordy Clasie, die duidelijk liet blijken niet blij te zijn met zijn wissel. De middenvelder duwde trainer Giovanni van Bronckhorst van zich af toen die een arm om hem heen wilde slaan.

Feyenoord voetbalde in de eerste helft heel behoorlijk, gesteund door de overwinningen van de afgelopen weken op sc Heerenveen en VVV (twee keer 3-0). Berghuis opende in de 33e minuut de score op aangeven van Jørgensen: 1-0. Heracles nam het initiatief direct na rust over en kwam al snel langszij via Jesper Drost.

Met tien man wist Feyenoord toch nog de winst naar zich toe te trekken. Kamphuis wees naar de stip toen Maximilian Rossmann even aan het shirt van Eric Botteghin trok. Berghuis schoot de thuisclub vanaf 11 meter naar de winst.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie