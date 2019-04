Fortuna geeft zege tegen VVV in slotfase weg

Johnathan Opoku (links) van VVV-Venlo strijdt om de bal met Mark Diemers van Fortuna. Ⓒ BSR Agency

SITTARD - Fortuna Sittard is nog niet helemaal zeker van een langer verblijf in de eredivisie. Het elftal van de trainers René Eijer en Kevin Hofland leek tegen VVV een belangrijke overwinning te behalen, maar in de slotfase kwamen de Venlonaren alsnog langszij: 1-1.