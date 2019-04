Wim Jonk wil Cruijff-legacy overbrengen op Volendam

Wim Jonk Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de week dat een aantal Ajacieden uit de tijd dat hij opleider was op De Toekomst zich uitstekend manifesteerde in de Champions League tegen Juventus, kondigde Wim Jonk (52) zijn eerste avontuur als hoofdtrainer aan. Symbolischer kon het niet, in zijn woonplaats Volendam, waar de oud-speler van Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday, honderden meters verderop als kind op straat leerde voetballen.