Black-out Jørgensen levert Feyenoord geen schade op

Feyenoord-aanvaller Nicolai Jøgensen krijgt de rode kaart voorgeschoteld. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Net voordat Feyenoord zelf de wei in mocht, kwam het puntenverlies van concurrent AZ binnen. Een aardig zetje in de rug voor een ploeg, die het dit seizoen niet zo makkelijk heeft. In de jacht op de derde plek wist Feyenoord wat het thuis tegen Heracles Almelo moest doen. Het voegde de daad bij het woord. Met een 2-1 zege namen de Rotterdammers weer stevig de derde plek in handen.