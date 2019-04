AS Roma en AC Milan geven elkaar niets toe

AC Milan won zaterdag met 1-0 van Lazio. AS Roma behaalde eerder op de dag tegen Udinese ook een zege van 1-0. AC Milan staat nu vierde en behoudt een punt voorsprong op nummer vijf AS Roma.

De treffer van Milan viel in de 79e minuut. De Ivoriaan Franck Kessié benutte een strafschop. Voor Milan betekende het de eerste overwinning in de competitie in vijf wedstrijden.

Bij AS Roma kwam het doelpunt halverwege de tweede helft op naam van Edin Dzeko. Justin Kluivert bleef de gehele wedstrijd op de reservebank zitten, Rick Karsdorp ontbrak vanwege een blessure.