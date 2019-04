Spektakel op Masters: Molinari gevaar voor Woods

„Hij houdt van deze plek en hij speelt momenteel fantastisch golf”, doelde Molinari na afloop van dag 3 op Woods, die al vier keer de Masters won. De laatste keer dateert echter van 2005. „Ik ben me er bewust van dat het niet makkelijk gaat worden. Ik moet gewoon mijn best doen. Al moet ik niet alleen rekening met Tiger houden. Er zijn nog genoeg andere spelers die een goede kans maken.”

Molinari leidt met dertien slagen onder par. De 43-jarige Amerikaan Woods volgt op twee slagen, net als Tony Finau. Het drietal vormt zondag in Augusta dan ook de laatste flight. Maar ook Brooks Koepka, tweevoudig winnaar van de US Open, doet nog volop mee. Hij staat op -10.

Molinari heeft tot op heden één major gewonnen. Dat deed hij vorig jaar toen hij zegevierde bij The Open Championship. De 36-jarige Italiaan is bij de Ryder Cup daarnaast veelvuldig een plaaggeest van Woods gebleken. Zeven jaar terug in Medinah snoepte ’Moli’ een half punt van hem af, waardoor er uiteindelijk een Amerikaanse Ryder Cup-nederlaag op de borden stond. Ook vorig jaar ging het bij het prestigieuze landenevent mis, toen verloor Woods in drie ontmoetingen van Molinari. De Italiaan blijkt daarbij altijd een ijskonijn. En in 2018 pakte een confrontatie in het Britse Open ook al niet goed uit voor Woods, die toen even de leiding nam, maar de Italiaan uiteindelijk de winst zag pakken.

Francesco Molinari is de leider bij de Masters. Ⓒ AFP

Van de laatste winnaars staat Adam Scott nog enigszins in de buurt. De winnaar van 2013 deed de eerste 54 holes in zeven onder par. Bubba Watson (winnaar 2014) staat op -5 en Jordan Spieth (winnaar 2015) op -4. De winnaar van het laatste ’groene jasje’ kan titelprolongatie vergeten. Patrick Reed staat namelijk veertien slagen (+1) achter leider Molinari.

Woods is in elk geval klaar voor de beslissende dag. ,,Het is een tijdje geleden dat ik hier om de zege meedeed, maar het verbaast me niet. De laatste twee majors van vorig jaar streed ik ook al bovenin mee. Ik weet dat winnen mogelijk is.''