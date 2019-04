Verstappen buiten podium bij GP van China

In Shanghai moest de Nederlander genoegen nemen met de vierde plek. De coureur van Red Bull was vanaf P5 gestart. De overwinning ging in de duizendste Grand Prix uit de geschiedenis van de Formule 1 naar Lewis Hamilton. De 34-jarige Brit van Mercedes bleef zijn teamgenoot Valtteri Bottas voor.

Bekijk ook: Vettel geniet van strijd met Verstappen

Bottas startte op pole position, maar de Fin was zijn leidende positie binnen één bocht kwijt. Hamilton ging er direct voorbij en pakte 56 ronden later de 75e GP-zege uit zijn loopbaan. Binnen een ronde moest de virtual safety car er al aan te pas komen. Daniil Kvyat en Lando Norris raakten elkaar in de eerste ronde.

Verstappen in de slag met Vettel

Verstappen loerde op de Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Met die laatste had hij nog een appeltje te schillen. Tot woede van de 21-jarige Nederlander hinderde Vettel hem tijdens zijn laatste vliegende ronde van de kwalificatie. Al was Verstappen die frustratie snel weer kwijt.

Bekijk ook: Gekalmeerde Verstappen klaar voor gevecht in China

In de 20e ronde deed Verstappen, die vier ronden eerder de pits inging, een poging om Vettel te verschalken. De coureur van Red Bull leek in die missie te slagen, maar met een uiterste krachtsinspanning hield de Duitser hem toch van het lijf. Ondertussen was Verstappen Leclerc wel gepasseerd. De Mongegask belandde na zijn pitstop achter Verstappen op de baan.

In de pitbox van Red Bull zagen Jos Verstappen en top-DJ Martin Garrix hoe Verstappen Vettel in de nek bleef hijgen, maar ook dat Leclerc een bedreiging bleef voor de Nederlander. In de 36e ronde ging Verstappen naar binnen voor zijn tweede pitstop. De Limburger leverde zijn vierde plek weer in bij Leclerc, maar kreeg die weer terug na een tweede stop van Leclerc.

Plek vier verdedigen

Een ronde of vijftien voor de finish was al wel duidelijk dat de derde plek er niet meer inzat voor Verstappen. Vettel bleek onbereikbaar. Leclerc leek nog even een bedreiging te gaan vormen voor de vierde plek, maar na een aantal snelle rondjes van de Ferrari-coureur was dat gevaar geweken. Pierre Gasly, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam als zesde over de finish, achter Leclerc. Gasly greep wel een extra punt voor de snelste ronde van de dag.

Max Verstappen en Pierre Gasly gebroederlijk naast elkaar. Ⓒ Reuters

In China werd de 1000e Grote Prijs in de historie van de Formule 1 verreden en de derde van dit seizoen. Verstappen pakte tijdens de openingsrace in Melbourne de derde plek. In Bahrein eindigde hij op de vierde plek. Ook in Shanghai was die uitslag er dus voor Verstappen.

Bekijk hier de uitslag van de Grand Prix van China en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel.