AZ-middenvelders Midtsjø en Clasie twijfelgevallen voor Twente-thuis

De twee centrale middenvelders zijn verwikkeld in een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor het thuisduel, dat overigens pas in de avond wordt gespeeld (20.00 uur).

Midtsjø kampt met hamstringklachten. Jansen, na een lange terugreis vanuit de poolcirkel: ,,Hij traint straks nog apart van de groep. Als ‘Mitch’ geen reacties heeft, hoop ik dat hij morgen weer kan aansluiten.”

Ouderwets griepje

Clasie heeft een ‘ouderwets’ griepje onder de leden. Jansen: ,,Daar werden we gisteren negatief door verrast. Wij, en Jordy in het bijzonder, hebben er alles aan gedaan om hem speelklaar te krijgen. Hij is zelfs nog eerder naar buiten gegaan voor de warming-up. Maar toen hij nog steeds niet oké bleek te zijn, hebben we hem terug naar het hotel gebracht en is hij snel weer zijn bed ingedoken.”

Dat bleek een fikse aderlating voor Jansen en de zijnen. ‘Mitch’ en Jordy zijn letterlijk en figuurlijk twee kernspelers, ze zijn zeer belangrijk voor ons. Tijjani (Reijnders, red.) en Yuki (Sugawara) hebben dat naar hun mogelijkheden ingevuld, maar het zijn jongens met iets andere kwaliteiten.”

24-uursregel

Jansen had het echec in Noorwegen met enige moeite verwerkt. Hij heeft het inmiddels ‘een plek gegeven’, zoals hij het omschreef. ,,het is iets wat ik mezelf eigen heb gemaakt. Het heeft geen zin om erin te blijven hangen, je kan de uitslag toch niet meer veranderen. De 24-uurs-regel blijft wat dat betreft overeind: na succes mag je 24 uur genieten, na een nederlaag mag je 24 uur rouwen. Maar dan moeten we verder.”

AZ dacht gisteren in Bodø met een gunstig gelijkspel (1-1) de wedstrijd uit te spelen, totdat Nikola Dabanovic in blessuretijd op de stip legde, in het voordeel van de Noorse thuisploeg. Op camerabeelden was goed te zien dat AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos de bal clean speelde. Jansen: ,,Dat was een vervelend moment met onze vriend uit Montenegro. In het stadion hing een levensgroot scherm, waar het moment twee eer werd herhaald. Ik probeerde de vierde man er nog op te attenderen, maar die keek de andere kant op.”

Ook Hatzidiakos was kritisch op de leiding. „De scheidsrechter wist gelijk dat hij fout zat. Ik vroeg me nog af of hij het om mocht draaien, maar misschien omdat er geen VAR is niet. Ik baal echt ontzettend, ik denk dat iedereen in het stadion kon zien dat dit geen penalty was. Ik vind het een uitstekende tackle. Hij gaf me geen gele kaart en je zag hem heel erg twijfelen. Hij schrok dat hij floot en ik denk dat hij gruwelijk in de fout gaat. Ik raak vol de bal en de bal rolt ook naar buiten.”

