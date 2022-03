AZ woedend na onterechte penalty: ’Hij gaat gruwelijk in de fout’

„De scheidsrechter wist gelijk dat hij fout zat. Ik vroeg me nog af of hij het om mocht draaien, maar misschien omdat er geen VAR is niet. Ik baal echt ontzettend, ik denk dat iedereen in het stadion kon zien dat dit geen penalty was. Ik vind het een uitstekende tackle”, vertelde Hatzidiakos na afloop van het duel voor de camera van ESPN. „Hij gaf me geen gele kaart en je zag hem heel erg twijfelen. Hij schrok dat hij floot en ik denk dat hij gruwelijk in de fout gaat. Ik raak vol de bal en de bal rolt ook naar buiten.”

AZ-coach Pascal Jansen kon maar amper geloven wat zijn ploeg was overkomen. „Als je dit Europese toernooi serieus wilt nemen, lijkt het me dat je op zijn minst vanaf de knock-outfase een VAR introduceert. Dan was deze ongetwijfeld teruggedraaid, want het was geen strafschop”, aldus Jansen.