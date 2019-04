Vettel geniet van strijd met Verstappen

De Nederlander deed in een moedige poging om de Duitser van Ferrari in te halen, maar kwam er niet voorbij. „Dat was een mooi moment met Max. Ik wist dat Max het zou proberen. Ik kon hem net achter me houden. Als je er net voorblijft, is het altijd prima.”

Vettel, die zich een dag eerder de woede van de Nederlander op de hals haalde, pakte uiteindelijk voor Verstappen de derde plek. „We waren graag sneller geweest. Mercedes was vandaag te goed. Jammer dat Charles (Leclerc, red.) Max uiteindelijk niet voorbij kwam”, zei Vettel ook nog. Leclerc kwam vier seconden tekort om Verstappen voorbij te rijden.

Hamilton dolblij

Lewis Hamilton leverde een nagenoeg perfecte race af tijdens de Grote Prijs van China en won zijn 75e Grote Prijs. In Shanghai troefde hij Valtteri Bottas af en nam ook de eerste plek in het WK-klassement over van zijn ploeggenoot van Mercedes.

„Het was niet makkelijk dit weekend, maar dit is een geweldig resultaat voor het team. Eerste en tweede worden, is heel speciaal tijdens 1000e GP. Het zit dicht bij elkaar. Ik heb geen idee hoe de komende races zich gaan voltrekken”, aldus de 34-jarige Brit.

Bekijk ook: Verstappen buiten podium bij GP van China