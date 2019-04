Verstappen: ’Ik probeerde het gewoon’

„De vierde plaats was het maximale”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur tegen Ziggo. „(Charles, red.) Leclerc had niet genoeg snelheid om mij te kunnen aanvallen. We hebben weer punten gepakt. Dat is het maximale wat we kunnen doen”, analyseerde hij. „Zonde dat ik Max niet kon pakken”, zei een balende Leclerc, die vier seconden tekort kwam.

Bekijk ook: Verstappen buiten podium bij GP van China

Verstappen (39 punten) bezet nog altijd de derde plek in het WK-klassement. Daarin leidt Lewis Hamilton (68 punten), voor Valtteri Bottas (62 punten). Sebastian Vettel heeft twee punten minder dan Verstappen.

In de beginfase van de race probeerde Verstappen nog om Vettel voorbij te rijden. Dat lukte net niet. „We hadden niet de snelheid. Hij had iets koudere banden, maar ik probeerde het gewoon. Daarna zag je dat wij de snelheid misten”, zei Verstappen.

Bekijk ook: Vettel geniet van strijd met Verstappen

Bekijk ook: Verstappen buiten podium bij GP van China