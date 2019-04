Sport Kort: Amerikaanse ijshockeysters prolongeren wereldtitel

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

23.54 uur: In een thriller van een finale hebben de ijshockeysters van de Verenigde Staten de wereldtitel geprolongeerd. De finale tegen gastland Finland mondde uit in shoot-outs. Pas daarin wisten de vrouwen uit de VS het verschil te maken en met 2-1 te winnen. Voor Finland was het bereiken van de finale al een unicum. Alle voorgaande WK-finales werden uitgevochten tussen de VS en Canada. De Amerikaanse ijshockeysters veroverden de wereldtitel voor de negende keer en voor de vijfde keer op rij.

21.03 uur: De handbalsters van Virto/Quintus hebben opnieuw naast de finale van de Europese Challenge Cup gegrepen. De ploeg van trainer René Zwinkels verloor ook de return van en bij het Poolse Pogon Szczecin. In de eerste helft konden de bezoekers uit Kwintsheul nog goed meekomen (14-13), maar na rust liep de thuisclub weg en werd het een kansloze missie. Daisy Hage scoorde acht keer in de uiteindelijk met 32-22 verloren halve finale. Estavana Polman en haar Deense club Team Esbjerg bereikten wel de finale van de EHF Cup. Zij versloegen het Deense Ikast Handbold over twee duels en krijgen straks te maken met de Hongaarse club Siofok HC.

20.28 uur: De Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova heeft op 17-jarige leeftijd al haar eerste WTA-titel veroverd. De nummer 76 van de wereld schreef het graveltoernooi in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá op haar naam, door de Australische Astra Sharma in de finale te verslaan: 4-6 6-4 6-1. Sharma nam na winst van de eerste set een break voorsprong in de tweede, maar ze gaf de partij toch nog uit handen.

20.21 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft drie WK-punten overgehouden aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Op het circuit in Austin eindigde de 20-jarige Rotterdammer als dertiende, zijn beste notering tot dusverre in de Moto2. De zege ging naar de Zwitser Thomas Lüthi. Die bleef de Duitser Marcel Schrötter en de Spanjaard Jorge Navarro voor.

19.51 uur: De Egyptenaren Raneem El Welily en Ali Farag hebben in Oirschot de DPD Open Squash 2019 op hun naam geschreven. De 30-jarige El Welily en haar zeven jaar jongere landgenote Nour El Sherbini speelden een enerverende finale. De nummer twee van de wereld nam een voorsprong van 2-0 in games, maar zag haar landgenote langszij komen. Na ruim een uur stond de eindstand op het bord in het voordeel van de favoriet: 10-12 9-11 11-8 11-8 11-8. Bij de mannen maakte Farag zijn status waar als beste speler van de wereld. De 26-jarige Egyptenaar verloor nog wel de eerste game van zijn landgenoot Mohamed El Shorbagy, de nummer 2 van de wereld, maar was daarna oppermachtig: 11-13 11-6 11-4 11-4.

19.18 uur: De Nederlandse handballers hebben ook de tweede kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië voor het Europees kampioenschap verloren. In het Sloveense Celje werd het 30-23 voor de thuisploeg. Oranje had afgelopen donderdag de thuiswedstrijd in Almere nipt met 27-26 verloren.

19.14 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft ook bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. De wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Net als in het Hofbad eindigde Femke Heemskerk weer als tweede, in 24,67. Zowel Kromowidjojo als Heemskerk heeft zich op de 50 vrij geplaatst voor de WK van komende zomer in Gwangju. Jesse Puts won opnieuw de 50 vrij bij de mannen, maar weer miste hij de WK-limiet. De wereldkampioen kortebaan van 2016 won in Eindhoven in 22,16, iets sneller dan vorige week in Den Haag (22,25). Om naar de WK te mogen, is 21,94 vereist.

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ ANP

18.59 uur: Misja Harcksen, werper van landskampioen Curaçao Neptunus, heeft zondagmiddag voor een zeldzame prestatie gezorgd in de honkbalcompetitie. In het met 4-0 gewonnen thuisduel tegen Twins Oosterhout stond Harcksen, die over een paar dagen 24 jaar wordt, niemand van de tegenstander tot de honken toe en kreeg daarmee een unieke ’Perfect Game’ op zijn naam. Het is pas de derde keer in de bijna honderdjarige Nederlandse honkbalhistorie, en voor het eerst in deze eeuw, dat een werper tot een dergelijk huzarenstukje komt in de hoogste afdeling. De Amerikaan Craig McGinnis lukte het in 1989 als eerste toen hij uitkwam voor Haarlem Nicols. International Eelco Jansen (Kinheim) liet in 1997 de tweede ’Perfect Game’ in de boeken opnemen. Nu, 22 jaar later, is Harcksen de derde werper die tot deze prestatie komt en dat deed hij tegen de ploeg voor wie hij vorig seizoen nog uitkwam. Een jaar eerder was hij al teruggekeerd naar Neptunus na een profavontuur van een paar jaar in Amerika in de organisatie van Los Angeles Dodgers. Overigens deed Jan Evertse, zijn heuvelcollega bij Twins, het ook prima. Hij stond in de eerste vijf innings slechts twee honkslagen toe aan Neptunus, dat daarna in de zesde slagbeurt toesloeg. Heuvelveteraan Rob Cordemans van L&D Amsterdam Pirates kan aanstaande donderdagavond geschiedenis schrijven tegen Neptunus. De 44-jarige Cordemans heeft nog één ’strikeout’ nodig om de eerste werper in de historie te worden die 2.000 keer drie slag heeft gegooid in de hoofdklasse. Net als Neptunus kwam Amsterdam gisteren voor de zesde maal sinds het begin van de competitie tot winst, want de ploeg was met 7-3 te sterk voor HCAW, de enige ploeg die nog zonder winst is.

17.57 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in Rotterdam flink uitgehaald tegen de Amerikaanse ploeg. Oranje won het zevende groepsduel in de FIH Pro League met 7-1. Voor de thuisploeg kwamen Xan de Waard, Kyra Fortuin (beiden twee), Yibbi Jansen, Marloes Keetels en Caia van Maasakker tot scoren.

16.56 uur: Kirsten Wild heeft de vijfde en laatste etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor won de slotetappe met start en finish in Midwolda in de sprint. De Duitse Lisa Klein, die na de tijdrit van zaterdag de leiding in het klassement had gepakt, verzekerde zich van de eindzege.

16.43 uur: De Franse tennisser Benoît Paire heeft op het gravel in Marrakech zijn tweede ATP-titel veroverd. De nummer 69 van de wereld rekende in de finale af met titelverdediger Pablo Andujar uit Spanje: 6-2 6-3. Paire veroverde vier jaar geleden in Bastad zijn eerste titel op de ATP Tour, eveneens op gravel.

15.31 uur: De Sloveense tennisster Polona Hercog heeft het WTA-toernooi in Lugano op haar naam gebracht. De nummer 89 van de wereldranglijst versloeg in de finale op het Zwitserse gravel de 17-jarige Poolse Iga Swiatek, die op de 115e positie staat in het mondiale klassement. Hercog zegevierde na 2 uur en 16 minuten in drie sets: 6-3 3-6 6-3. De wedstrijd moest door regen enige tijd worden onderbroken. Voor de 28-jarige Hercog was het haar derde WTA-titel, na eindzeges in het Zweedse Bastad in 2011 en 2012. Swiatek speelde in Lugano haar eerste WTA-finale.

15.21 uur: In het competitieduel tussen Torino en Cagliari (1-1) heeft de arbiter drie keer de rode kaart getrokken. De uittocht begon in de 74e minuut toen aanvaller Simone Zaza van de thuisclub wegens wangedrag het veld moest verlaten. In de 82e minuut volgde Luca Pellegrini van Cagliari na zijn tweede gele kaart. Diep in de extra tijd kreeg ook ploeggenoot Nicolò Barella voor de tweede keer geel. Het turbulente duel i eindigde in totaal met drie keer rood en negen keer geel.

Simone Zaza (l) scoorde voor Torino, maar werd later met rood van het veld gestuurd. Ⓒ EPA

13.57 uur: Springruiter Harrie Smolders is derde geworden in de Grand Prix van Mexico. Smolders bleef met Don VHP Z foutloos in de barrage en klokte 40,74 seconden. Alleen de winnende Belg Jérôme Guery (39,57) en de Egyptenaar Abdel Sad (40,53) deden het beter.

13.34 uur: Yoeri Havik en Wim Stroetinga zijn als tweede geëindigd in de zesdaagse van Brisbane. Het Nederlandse koppel moest alleen de Australiërs Leigh Howard en Kelland Michael O’Brien voorlaten in de wedstrijd die ondanks de naam slechts drie dagen duurde. Het verschil tussen beide koppels, die in dezelfde ronde eindigden, was slechts 6 punten.

12.19 uur: Michael van der Mark heeft het thuispubliek in Assen verwend met twee podiumplaatsen. De Rotterdammer reed op het WK Superbike op het TT Circuit in de eerste race naar de derde plaats en knokte zich in de tweede race naar de tweede plaats op zijn Yamaha.

10.28 uur: De basketballers van Golden State Warriors zijn de play-offs in de NBA begonnen met een overtuigende zege op Los Angeles Clippers. De regerend kampioen won in Oakland met 121-104. Stephen Curry was de topschutter bij de Warriors met 38 punten. Kevin Durant noteerde 23 punten. De twee ploegen treffen elkaar maandag weer.

Stephen Curry Ⓒ EPA