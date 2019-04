Sport Kort: Hockeysters ruim langs de VS in FIH Pro League

17.57 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in Rotterdam flink uitgehaald tegen de Amerikaanse ploeg. Oranje won het zevende groepsduel in de FIH Pro League met 7-1. Voor de thuisploeg kwamen Xan de Waard, Kyra Fortuin (beiden twee), Yibbi Jansen, Marloes Keetels en Caia van Maasakker tot scoren.

16.56 uur: Kirsten Wild heeft de vijfde en laatste etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor won de slotetappe met start en finish in Midwolda in de sprint. De Duitse Lisa Klein, die na de tijdrit van zaterdag de leiding in het klassement had gepakt, verzekerde zich van de eindzege.

16.43 uur: De Franse tennisser Benoît Paire heeft op het gravel in Marrakech zijn tweede ATP-titel veroverd. De nummer 69 van de wereld rekende in de finale af met titelverdediger Pablo Andujar uit Spanje: 6-2 6-3. Paire veroverde vier jaar geleden in Bastad zijn eerste titel op de ATP Tour, eveneens op gravel.

15.31 uur: De Sloveense tennisster Polona Hercog heeft het WTA-toernooi in Lugano op haar naam gebracht. De nummer 89 van de wereldranglijst versloeg in de finale op het Zwitserse gravel de 17-jarige Poolse Iga Swiatek, die op de 115e positie staat in het mondiale klassement. Hercog zegevierde na 2 uur en 16 minuten in drie sets: 6-3 3-6 6-3. De wedstrijd moest door regen enige tijd worden onderbroken. Voor de 28-jarige Hercog was het haar derde WTA-titel, na eindzeges in het Zweedse Bastad in 2011 en 2012. Swiatek speelde in Lugano haar eerste WTA-finale.

15.21 uur: In het competitieduel tussen Torino en Cagliari (1-1) heeft de arbiter drie keer de rode kaart getrokken. De uittocht begon in de 74e minuut toen aanvaller Simone Zaza van de thuisclub wegens wangedrag het veld moest verlaten. In de 82e minuut volgde Luca Pellegrini van Cagliari na zijn tweede gele kaart. Diep in de extra tijd kreeg ook ploeggenoot Nicolò Barella voor de tweede keer geel. Het turbulente duel i eindigde in totaal met drie keer rood en negen keer geel.

Simone Zaza (l) scoorde voor Torino, maar werd later met rood van het veld gestuurd. Ⓒ EPA

13.57 uur: Springruiter Harrie Smolders is derde geworden in de Grand Prix van Mexico. Smolders bleef met Don VHP Z foutloos in de barrage en klokte 40,74 seconden. Alleen de winnende Belg Jérôme Guery (39,57) en de Egyptenaar Abdel Sad (40,53) deden het beter.

13.34 uur: Yoeri Havik en Wim Stroetinga zijn als tweede geëindigd in de zesdaagse van Brisbane. Het Nederlandse koppel moest alleen de Australiërs Leigh Howard en Kelland Michael O’Brien voorlaten in de wedstrijd die ondanks de naam slechts drie dagen duurde. Het verschil tussen beide koppels, die in dezelfde ronde eindigden, was slechts 6 punten.

12.19 uur: Michael van der Mark heeft het thuispubliek in Assen verwend met twee podiumplaatsen. De Rotterdammer reed op het WK Superbike op het TT Circuit in de eerste race naar de derde plaats en knokte zich in de tweede race naar de tweede plaats op zijn Yamaha.

10.28 uur: De basketballers van Golden State Warriors zijn de play-offs in de NBA begonnen met een overtuigende zege op Los Angeles Clippers. De regerend kampioen won in Oakland met 121-104. Stephen Curry was de topschutter bij de Warriors met 38 punten. Kevin Durant noteerde 23 punten. De twee ploegen treffen elkaar maandag weer.

Stephen Curry Ⓒ EPA