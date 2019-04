’Barton slaat collega: ’Het bloed droop van zijn gezicht’’

De politie is een onderzoek gestart na een incident dat heeft plaatsgevonden na afloop van het duel tussen Barnsley en Fleetwood Town (4-2) in de League one. Fleetwood-trainer Barton zou een klap hebben uitgedeeld aan Barnsley-manager Daniel Stendel.

Cauley Woodrow van Barnsley zette zaterdag een bericht op Twitter dat ’er bloed droop’ over het gezicht van Stendel. Later verwijderde Woodrow dit bericht. Een woordvoerder van de politie van South Yorkshire bevestigde dat er een incident plaatsvond in de spelerstunnel en dat Barnsley medewerking verleent aan het onderzoek.

Daniel Stendel op archiefbeeld. Ⓒ Reuters

Sky Sports News toonde beelden waarop te zien is hoe Barton wil wegrijden na afloop van het duel, maar wordt tegengehouden door de politie. De Engelse voetbalbond FA reageert niet op de zaak en verwijst de media door de naar politie.

Fleetwood stelde Barton afgelopen zomer aan vlak nadat de 36-jarige Engelsman weer mocht werken van de FA. De eenmalig international van zijn land had een schorsing van anderhalf jaar opgelegd gekregen, omdat hij in tien jaar 1260 keer had gewed op voetbalwedstrijden. Later werd die schorsing teruggebracht tot vijf maanden.