Leclerc eist uitleg van Ferrari

De Monegask had nota bene bij de start Vettel ingehaald en lag derde. „Ik wil hier wel meer van weten, want ik begrijp niet goed waarom dit nodig was”, zei Leclerc na de race, waarin hij als vijfde eindigde, achter Max Verstappen. „Ik wil nu geen stomme dingen zeggen, maar een uitleg wil ik wel.”

De stalorder was bedoeld om Vettel te bevoordelen. Hij zou sneller zijn en mogelijk de jacht op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes kunnen openen. Maar Vettel verklaarde na afloop dat hij geen schijn van kans had. „Mercedes was veel sneller, ik kon niet echt mijn ritme vinden en blokkeerde ook nog, maar al met al was het een eerlijke beslissing. Kijk maar naar de uitslag”, aldus Vettel.

De Duitser moest wel Verstappen van zich afhouden. De Nederlander waagde een inhaalactie na 20 ronden. „Ik wist dat Max binnendoor wilde en dat deed hij ook, maar ik kon daarna toch weer voor hem komen. Het was geen sexy actie, maar het werkte.”

