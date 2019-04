Stalorder Ferrari frustreert Leclerc

De 21-jarige coureur, bezig aan zijn eerste jaar bij de Italiaanse renstal, kreeg in het begin van de race in Shanghai een vervelend bevel; hij moest teamgenoot Sebastian Vettel voorbij laten. De Monegask had nota bene bij de start Vettel ingehaald en lag derde. „Ik wil hier wel meer van weten, want ik begrijp niet goed waarom dit nodig was”, zei Leclerc na de race, waarin hij als vijfde eindigde, achter Max Verstappen.

De stalorder was bedoeld om Vettel te bevoordelen, bekende teambaas Mattia Binotto later. „Het is niet leuk een teamorder te geven, want ik begrijp dat onze rijders willen vechten voor hun plek, maar we zagen het op dat moment als enige mogelijkheid het gat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes te verkleinen. Helaas pakte het niet goed uit.”

Binotto begreep de verontwaardiging bij Leclerc. „Hij mag boos zijn, dat is zijn goed recht. Tijdens de race heeft hij wel goed gehandeld en laten zien dat hij een teamspeler is.”

Bekijk ook: Verstappen buiten podium bij GP van China

Bekijk ook: Vettel geniet van strijd met Verstappen