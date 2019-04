Oude bekende fluit Ajax

Clement Turpin is in Turijn de leidsman bij de kwartfinaleclash tussen Juventus en de Amsterdamse club. Het eerste duel tussen de twee clubs eindigde in 1-1. De Fransman floot eerder deze voetbaljaargang ook al de duels van Ajax met Dinamo Kiev (3-1 zege) en Bayern München (3-3).

Turpin floot in 2014 ook de veelbesproken Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. De 37-jarige Fransman deelde twee rode kaarten uit aan Feyenoord en legde het duel stil omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.

Feyenoord kreeg uiteindelijk een boete nadat er een opblaasbanaan op het veld belandde. Dat werd opgevat als racisme door arbiter Turpin en de UEFA.