PSV met hangen en wurgen langs De Graafschap

De opdracht voor de ploeg van trainer Mark van Bommel was helder: zoveel mogelijk scoren om zo in te lopen op Ajax. Maar al snel werd duidelijk dat deze tactiek overboord kon. Want PSV begon heel slordig. De Graafschap had meer balbezit, terwijl de landskampioen vooral veel balverlies leed. Het eerste wapenfeit van PSV kwam dan ook pas in minuut 14. Hirving Lozano werd diep gestuurd en zijn schot schampte de paal.

In de 26e minuut was daar de niet eens onverdiende 0-1 voorsprong voor de Superboeren. Leeroy Owuso zette vanaf rechts voor en Delano Burgzorg kopte vogelvrij in: 0-1.

Een minuut later knalde Denzel Dumfries de bal hard op de lat. PSV drong aan, want Steven Bergwijn kreeg na een mooie combinatie met Dumfries een uitstekende schietkans, maar hij had zijn vizier wederom niet op scherp staan.

Sensationeel

De Graafschap had hierna zelfs op een sensationele 0-2 kunnen komen, na een fraaie aanval van het elftal van trainer Henk de Jong. Serrarens had de bal voor het inleggen, maar een voet van een PSV’er redde maar ternauwernood.

Vlak voor rust drong het - bij tijd en wijle dramatisch spelende PSV - toch weer aan. De grootste kans diende zich aan voor Lozano. Bergwijn werd - in buitenspelpositie - in de diepte aangespeeld. De Oranje-international mocht door, maar stuitte op doelman Nigel Bertrams. In de rebound zag Bergwijn Lozano vrijstaan en met een mooie pass werd hij vrijgespeeld. De Mexicaan miste echter in compleet vrije positie; de bal ging anderhalve meter naast.

Malen

In blessuretijd leek daar toch de gelijkmaker te komen. Luuk de Jong kopte de bal op de lat en in de rebound knikte Lozano de bal in het doel. Alleen, de topscoorder van de Eredivisie stond buitenspel. Dat Van Bommel al zwaar teleurgesteld richting de kleedkamer liep, zei voldoende.

Na rust zette PSV meteen - met Malen voor Ihattaren - druk naar voren en dat betekende wel meteen kansen voor de Eindhovenaren. Maar de inzetten waren vaak of te zwak ingeschoten, of zonder overtuiging. Na tien minuten lag de bedrijvige maar ongelukkige spelende Bergwijn de bal panklaar voor de meegelopen Rosario. De poging van de middenvelder ging rakelings naast.

VAR

Daarna had De Jong een strafschop moeten krijgen. Zijn shirt weg bijna uitgetrokken, maar zelfs na het bekijken van de beelden door de VAR werd er geen strafschop gegeven. Een toch wel opmerkelijke beslissing. Een minuut later had de spits het leder wel tegen de touwen mogen schieten. Geheel vrijstaand, op vijf meter van de goal - schoot hij de bal te laconiek op doel en kon Bertrams nog redding brengen met zijn been. Een grote kans op de gelijkmaker, maar ook veelzeggend was de manier hoe De Jong omging met deze mogelijkheid.

Een gelijkmaker hing wel in de lucht. De bal ging in de 62e minuut nu wel op de stip. Serrarens stapte in bij Lozano en raakte hierbij de Mexicaan. Scheidsrechter Lindhout nam nu wel de juiste beslissing: strafschop. De geblesseerde Lozano liet de elfmetertrap over aan Bergwijn: 1-1.

De Jong

Een zeer ongelukkig spelende De Jong mocht in de 70e minuut zomaar doorlopen, maar de vrijstaande Bergwijn werd niet bereikt door een zwakke pass van De Jong.

In de 73e minuut was daar toch de topscoorder van de Eredivisie. Dumfries zette weer eens door vanaf rechts en nu gleed De Jong wél de bal achter Bertrams: 2-1. Het duel ging vervolgens op en naar, waarbij Schwaab in de 88e minuut bijna zijn eigen doelman Zoet verschalkte. Die wist nog maar net redding te brengen.

Een zonder geloof spelend PSV hengelde met hangen en wurgen drie punten binnen. Voor de wedstrijd ging het gesprek nog om het doelsaldo, maar na deze matige pot van de ploeg van Van Bommel zal het de komende weken vooral gaan om de winst van de laatste vier potjes binnen te harken.