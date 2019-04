Van Barneveld krijgt tik van landgenoot

Van Barneveld ging met 3-6 in legs onderuit. De vijfvoudig wereldkampioen kwam over die negen legs tot een gemiddelde van 85,1. Dat Wattimena won, is niet helemaal een verrassing. Hij staat op de huidige wereldranglijst op plek 24 en is daarmee na Michael van Gerwen (nummer 1) de beste Nederlandse darter. Barney staat momenteel op de 31e positie. Dat is nog één plek lager dan Jelle Klaasen en zo is de voormalig postbode op de zogenoemde Order of Merit de vierde Nederlander. Wattimena gooide tegen Van Barneveld een gemiddelde score van 93,0.

De resultaten in de Players Championship spreken, met één uitschieter als uitzondering, niet tot verbeelding bij Van Barneveld. Zijn tien optredens leverden vier keer een nederlaag in de eerste ronde en vijfmaal in de tweede schifting op. Zo ging hij zaterdag bij het elfde event ook in de tweede ronde onderuit. Daarin was Darren Webster te sterk. Eén keer reikte hij tot de finale. Dat lukt op 17 maart in Wigan. In de eindstrijd was Adrian Lewis te sterk. Tweemaal liet Van Barneveld een event schieten.

Enkele dagen geleden was er nog wel een opsteker voor Van Barneveld.. De ex-wereldkampioen kwalificeerde zich voor de Austrian Darts Open. Hij bemachtigde dat ticket via overwinningen op Danny Noppert en Madars Razma tijdens het vijfde kwalificatie-event voor de Euro Tour.

Bekijk ook: Opsteker voor Raymond van Barneveld

Bekijk ook: Van Barneveld krijgt één uitnodiging voor World Series