Hamilton: ’Moest mijn rijstijl aanpassen’

De Brit boekte in de Grote Prijs van China zijn 75e overwinning in een Grand Prix. Het was al de zesde keer dat hij de beste was op het circuit van Shanghai.

De vijfvoudig wereldkampioen legde na afloop uit dat hij de zege dankte aan een andere rijstijl. „Ik was hier altijd erg snel door mijn agressieve rijstijl, maar de afgelopen twee jaar reed ik daardoor mijn banden steeds aan gort. Ik heb mijn natuurlijke rijstijl dus moeten aanpassen om hier weer succesvol te zijn.”

Hamilton won al zijn tweede race van dit jaar, terwijl ploeggenoot Valtteri Bottas de eerste race in Australië won. Het betekent drie overwinningen op rij voor Mercedes, terwijl Ferrari volgens de Duitse renstal de snelste bolide heeft. „Ik denk nog steeds dat wij niet het dominante team zijn, maar we presteren gewoon heel solide. Het team werkt op een superhoog niveau. Bovendien presteert Valtteri veel beter dan vorig jaar”, aldus Hamilton.

