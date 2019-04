Bergwijn: ’Over doelsaldo praten we niet meer’

„We waren niet best”, begint Bergwijn ietwat teleurgesteld tegen Fox Sports. PSV hoopte op een doelpuntenfestijn tegen De Graafschap, maar het tegenovergestelde gebeurde: een minimale zege.

Bekijk ook: PSV met hangen en wurgen langs De Graafschap

De regerend landskampioen kwam zelfs op achterstand. „De eerste helft was helemaal niet goed. In deze situatie je gewoon winnen en niet over doelsaldo praten”, zegt Bergwijn, die met PSV qua doelsaldo nu flink achterstaat op koploper Ajax (Ajax: +78, PSV: +66).

Tactiek

PSV had moeite met het spel van de bezoekers en kon amper onder de druk uit voetballen. „Ik zou het echt niet weten”, vertelt de Oranje-international, die geen verklaring had waarom zijn ploeg geen passend antwoord had op de tactiek van De Graafschap in de eerste helft.

Bergwijn: „We spreken alles goed van te voren, maar we deden het niet goed.” Het ontbrak soms aan creativiteit bij de Eindhovenaren al was de doelpuntenmaker het daar niet mee eens. „Nee daar ligt het niet aan. We hebben genoeg creativiteit. We creëerden veel, maar scoorden niet. Ja, ik zou het echt niet weten”, aldus Bergwijn.

Van Bommel

Mark van Bommel stormde na de eerste helft boos het kleedlokaal in en besloot wijzigingen door te voeren om zijn ploeg beter te laten voetballen. Het hielp, ook in de ogen van Bergwijn. „De tweede helft speelde we bij vlagen goed. Luuk (de Jong, red.) in de spits en ik erachter. De backs stonden iets lager zodat de buitenspelers meer in de aanval betrokken werden. We speelden vaker de lange bal op Luuk. Het hielp wel.”

Titel

„Ik was zeker van mijn zaak”, zegt een van de PSV-smaakmakers van dit seizoen over de benutte strafschop. „Ik voelde me goed en als Lozano ze niet neem dan doe ik het.”

Het lijkt er steeds meer op dat de titel niet beslist gaat worden op doelsaldo. Het vertrouwen in titelprolongatie leek bij Bergwijn na de moeizame zege een beetje weg te ebben. „Ik weet het niet. We zien het wel”, antwoordt de PSV’er op de vraag of de Eindhovenaren aan het eind van het seizoen de schaal in ontvangst mogen nemen.