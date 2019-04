Blessuregolf Juventus raakt reservekeeper

De 26-jarige Italiaan liep zondag tijdens de training een schouderblessure op en is niet inzetbaar. Perin stond een dag eerder nog onder de lat in de verloren competitiewedstrijd bij SPAL (2-1).

Allegri gaf in dat duel bijna al zijn vaste krachten rust, onder wie ook doelman Szczesny. De Poolse international zat op de bank. Perin mocht voor de negende keer dit seizoen keepen in de Serie A. Juventus had bij een gelijkspel al het achtste kampioenschap op rij kunnen vieren, maar de ’Oude Dame’ incasseerde de tweede nederlaag van het seizoen.

Dinsdag staat in Turijn de return tegen Ajax op het programma. Het eerste duel in Amsterdam eindigde in 1-1.