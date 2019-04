Henk de Jong: ’Doe even normaal denk ik dan’

De Jong had zich ernstig gestoord aan de verhalen over ’het doelsaldo’. „Dan hoor je 8-0, 9-0, 11-0. En het mooiste van de middag is dan dat PSV moet gaan tijdrekken in de slotfase. Maar het doet wel pijn als mensen dit zeggen. En dan heb ik het niet over Mark (Van Bommel, red), dit zegt hij niet voor de goede orde. Maar doe even normaal denk ik dan”, zegt hij tegen Fox Sports.

Het doet De Jong met name pijn omdat het volgens hem al alle moeite kost om De Graafschap in de Eredivisie te houden. „Kijk, Mark roept dit niet. Maar ik ben wel geraakt door die verhalen. Dan vind ik het humor als ze moeten tijdrekken. En de kansen die wij krijgen, moeten we gewoon binnenschieten. Maar de jongens waren ook kapot in de slotfase.”

Hij vervolgt: „Ik ga er vanuit dat we het redden. Als we de nacompetitie halen, doen we het al hartstikke goed. En dan winnen we hem ook. Maar we kunnen er ook gewoon rechtstreeks in blijven hè.”

