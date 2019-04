Thorsdottir pakt zilver op vloer bij EK turnen

De 20-jarige Rotterdamse met IJslandse roots kwam in de finale tot een score van 13,666. Alleen Mélanie de Jesus dos Santos scoorde hoger (13,833). De 19-jarige Française was vorig jaar bij de EK in Glasgow ook al de beste op vloer. Het brons ging naar Angelina Melnikova uit Rusland, die even met beide hielen buiten de lijnen kwam en daardoor na aftrek op 13,466 eindigde.

Come-back

Het zilver op vloer bij de EK in Polen is voor turnster Thorsdottir de bevestiging dat ze weer helemaal terug is. Ze miste vorig jaar de EK en WK vanwege een blessure aan haar linkerhand. Op de vloer in Szczecin betoverde ze de jury met haar elegantie, expressie en artisticiteit.

„Na de allroundfinale die niet helemaal lekker liep, is dit een fijne bevestiging van mijn comeback”, zei Thorsdottir bij de NOS. „Ik heb het dus nog steeds in m’n mars. Vanaf nu kan het alleen maar nog beter. Ik ben blij dat mijn oefening ook door de jury werd gewaardeerd. Ik heb hard aan mijn pirouette gewerkt, die kwam er goed uit. Maar mijn artisticiteit telt ook mee, die heeft me denk ik extra punten opgeleverd. Ik ben echt superblij. Toen de meiden net naar me toe kwamen, voelde ik de tranen komen. Terwijl ik dat meestal niet heb als ik blij ben.”