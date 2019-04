Derby van het Noorden kent geen winnaar

De noordelijke clubs sc Heerenveen en FC Groningen hebben beide een punt overgehouden aan hun ontmoeting in Friesland. Het was de eerste wedstrijd van Heerenveen met Johnny Jansen als eindverantwoordelijke op de bank. De Friezen gaven in de tweede helft de voorsprong weg waar Pelle van Amersfoort voor had gezorgd. Paul Gladon was als invaller wederom van grote waarde voor de bezoekers uit Groningen: 1-1.

Heerenveen verloor zijn laatste twee competitieduels, bij FC Emmen (2-0) en Feyenoord (3-0). Het leidde tot het ontslag van hoofdtrainer Jan Olde Riekerink.

FC Groningen staat negende met 42 punten en is nog in de race voor de play-offs om Europees voetbal. Heerenveen is een plek lager terug te vinden, maar het gat van vijf punten is groot met nog vier wedstrijden te gaan.

