Opnieuw hoofdrol Isak bij Willem II

Daarmee keerde de ploeg van trainer Adrie Koster terug op het winnende spoor. Vóór het verlies tegen Ajax behaalde de bekerfinalist vier zeges op rij.

Smaakmaker Alexander Isak vervulde met een assist en een treffer weer een hoofdrol bij de Tilburgers. Hij miste echter in de extra tijd ook nog een strafschop.

Willem II blijft dankzij de dikverdiende ’driepunter’ als nummer acht in de race voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. PEC Zwolle, dat in Tilburg nauwelijks kansen kreeg, zakte naar de twaalfde plek.

Bij de rust waren er al drie spelers gewisseld. Invaller Damil Dankerlui opende de score na goed voorbereidend werk van Isak. Bram van Polen en Mike van Duinen zorgden voor te weinig dekking. Met name Isak was in de eerste helft gevaarlijk bij Willem II. Mede dankzij doelman Mickey van der Hart bleef PEC, dat zelf voor de rust niets afdwong, een grotere achterstand bespaard.

Na een uur besliste Isak het duel met een schotje in de verre hoek (2-0). In de extra tijd keerde Van der Hart nog wel een strafschop van de Zweedse huurling.