Max Verstappen valt uit tijdens Grand Prix Australië

In de ronde voordat hij uitviel, noteerde Verstappen nog even de snelste rondetijd en leek het er op dat hij misschien het gat met leider Leclerc kon dichten. In plaats daarvan noteerde hij vervolgens en hele trage ronde en even later was het gedaan.

Het is al de tweede race dit seizoen dat Verstappen de finish niet haalt en dure punten misloopt in strijd om de titel. Ook tijdens de openingsrace in Bahrein viel de huidig wereldkampioen uit na problemen met zijn bolide. Over twee weken hoopt Verstappen zich te herpakken. Dan staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma.

De kopman van Red Bull had op het Albert Park Circuit niet de snelheid om het gevecht aan te gaan met WK-leider Leclerc. De Monegask had Verstappen in de kwalificatie afgetroefd in de strijd om poleposition en reed in de race al snel vooraan weg. De safetycar kwam twee keer de baan op, na het uitvallen van Sainz en een crash van Aston Martin-coureur Sebastian Vettel, maar Leclerc kwam ook na beide herstarts niet in de problemen. Verstappen probeerde het nog wel even na de tweede herstart, maar Leclerc verdedigde zijn leidende positie en reed daarna weg bij de Nederlander.

Vorig seizoen viel Verstappen drie keer uit. In Azerbeidzjan kreeg hij in leidende positie een klapband, op Silverstone en Monza eindigde de Nederlander in de grindbak na een botsing met zijn rivaal Lewis Hamilton.