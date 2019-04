Isak blijft records breken

Vijf Nederlandse spelers maakten twaalf of meer goals in hun eerste twaalf eredivisiewedstrijden. Hans Venneker was in het seizoen 1964-1965 de laatste die een dergelijk kunststukje leverde. Hij maakte er destijds zestien voor Feyenoord.

Isak scoorde voor de zevende eredivisiewedstrijd op rij namens Willem II. Dat is een clubrecord, zo meldde databureau Gracenote. De laatste speler die in zeven opeenvolgende eredivisieduels van zijn club scoorde, was Vincent Janssen namens AZ in het seizoen 2015-2016.

Isak was bij de laatste elf doelpunten van Willem II direct betrokken (acht goals, drie assists). Isak miste tegen PEC Zwolle in de extra tijd nog wel een strafschop, nadat hij er vier op rij had benut in de laatste twee thuisduels.