Gilbert wint op fraaie wijze Parijs-Roubaix

Zo’n 50 kilometer voor de meet werd er een elitekopgroep gecreëerd: Politt (Team Katusha - Alpecin), Wout van Aert (Team Jumbo - Visma), Gilbert (Deceuninck - Quick-Step), Peter Sagan (BORA - hansgrohe),Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) en Sep Vanmarcke (EF Education) leken een beslissende slag te hebben geslagen ten opzichte van het peloton.

Vooral Van Aert leverde een kunststukje op. Eerst had hij pech in het Bos van Wallers. Vervolgens reed hij zich terug en ging hij op onverklaarbare wijze onderuit. Maar de Belg vocht zich weer terug en wist zich bij de groep der favorieten te rijden.

Maar 22 kilometer voor de finish reden Sagan, Gilbert en Politt weg. Uiteindelijk werden ze enkele kilometers later weer teruggehaald. Alleen Van Aert kon niet meer volgen na al zijn inspanningen van de dag. Met name Sagan en Gilbert lieten hun klasse op de kasseien zien. Maar de Slowaakse winnaar van 2018 zag uiteindelijk de Duitser Politt weer wegrijden. Alleen Gilbert kon volgen op 14 kilometer voor het einde. Op dat moment had Vanmarcke pech. Gezien zijn historie in finales van koersen kan dit haast niet meer verrassend genoemd worden.

Erelijst

Sagan kon het tempo van de achtervolgers ook niet meer volgen. Lampaert reed zich ondertussen in zijn eentje het podium op, maar bij de twee koplopers geraakte hij niet meer.

In de sprint op het Velodrome bleek Gilbert de sterkste van de twee. Voor de Belg wordt zijn erelijst nog mooier: na twee keer de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, vier maal de Amstel Gold Race nu ook de ’Hel van het Noorden’. In 2012 veroverde hij in Valkenburg de wereldtitel op de weg. Een palmares om zeer trots op te zijn.

Mike Teunissen eindigde als zesde en was daarmee de beste Nederlander.