Van Aanholt kan Liverpool-landgenoten niet helpen in titelstrijd

De regerend landskampioen was in Londen met 3-1 te sterk voor Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt in de basis stond. Raheem Sterling (twee keer) en Gabriel Jesus waren de doelpuntenmakers namens City. Luka Milivojevic scoorde voor Palace.

Wraak

City verloor dit seizoen vier keer in de competitie en een daarvan was tegen Crystal Palace. In december werd het in Manchester 2-3. De Citizens hebben dus in sportieve wraak te pakken.

Koploper

Manchester City staat weer aan kop in de Premier League en heeft na 33 wedstrijden 83 punten. Dat is er één meer dan het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Beide ploegen moeten nog vijf duels spelen.

