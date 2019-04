Bayern neemt koppositie weer over van Dortmund

De titelverdediger heeft met de zege weer één punt meer dan Borussia Dortmund, dat zaterdag met 2-1 had gewonnen van 1. FSV Mainz.

Kingsley Coman opende in de vijftiende minuut de score voor de bezoekers met een schot. Kort voor de rust maakte de Fransman van Bayern er ook 2-0 van. Serge Gnabry, al betrokken bij beide doelpunten van Coman, zorgde tien minuten na rust met een intikker voor de 3-0. Anders dan bij de 3-3 in eigen huis in november liet Bayern de ploeg uit Düsseldorf niet meer terugkomen. Lukebakio maakte alleen de 1-3 uit een strafschop. Leon Goretzka bepaalde de eindstand op 1-4.

Neuer

Doelman Manuel Neuer moest in de tweede helft worden gewisseld bij Bayern. De 33-jarige international raakte geblesseerd, maar de aard van de blessure is nog niet bekend.

Volgens Bayern-coach Niko Kovac had de doelman dezelfde problemen aan een kuit als enkele weken eerder. Toen miste hij ook al een competitieduel wegens de kuitblessure. „We hopen dat het geen zware blessure is”, zei de trainer. Neuer ontbrak na de winterstop ook in twee duels wegens een blessure aan zijn duim.

De keeper zou zondagavond ook nog de Orde van Verdienste van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in ontvangst nemen, maar kon dat door de blessure niet doen. Daardoor is de uitreiking uitgesteld.

