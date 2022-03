Badr Hari afwezig bij weging en laatste staredown: ’Het geeft aan hoe serieus hij is’

Hari arriveerde vrijdagochtend al vroeg in Brussel voor de officiële weging. Daarna besloot hij om te vertrekken. ,,Badr wil zich tot het gevecht gewoon volledig focussen op zijn werk”, legde trainer Said El Badaoui eerder al uit in een interview met deze krant.

Enkele weken geleden ontbrak Hari geleden ook al tijdens officiële persconferentie. ,,De rest is voor nu allemaal even bijzaak. Het geeft aan hoe serieus hij is”, aldus El Badaoui.

De 36-jarige Hari aast tegen Wrzosek op eerherstel. Vorig jaar verloor de Amsterdamse Marokkaan op knock-out van de Pool, terwijl hij eigenlijk veel sterker was. Hari wacht na vijf Glory-gevechten nog steeds op zijn eerste overwinning.

Een geluk bij een ongeluk voor de fans van Hari: zij hadden hun held tijdens de ’televisieweging’ sowieso niet kunnen zien. De stream van Glory liep al aan het begin van de uitzending vast. Tijdens de staredown voor het vorige gevecht deelde Hari een stevige duw uit aan Wrzosek.

Levi Rigters en Jamal Ben Sadddik op 22 februari tijdens de persconferentie in aanloop naar Glory80. Ⓒ ANP/HH

Levi Rigters en Jamal Ben Saddik

Main event-vechters Levi Rigters en Jamal Ben Saddik waren vrijdag wel aanwezig bij de weging in het Park Inn by Radisson-hotel nabij de vluchthaven van Brussel, die werd gevolgd door enkele interviews. ,,Dit is mijn droom”, vertelde Rigters, doelend op zijn kans om zich definitief te vestigen in de top van de zwaagewichtdivisie. ,,Ik ben klaar om mijn droom werkelijkheid te laten worden.”

Ben Saddik kijkt uit naar zijn eerste partij in vijf jaar in eigen land, herhaalde de Belg. Om vervolgens terug te komen op een uitspraak waarin hij het niveauschil tussen Rigters en zichzelf uitlegde als het gat tussen de Europa League en de Champions League. ,,Hij heeft nog nooit tegen iemand als ik gevochten. Iedereen is een goede vechter, tot ze tegenover The Goliath staan”, aldus Ben Saddik, wiens bijnaam zo luidt. ,,Ik ga voor een knock-out, misschien overleeft hij de eerste ronde, maar hij zál neergaan.”