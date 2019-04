Isak: ’Ik begin aardig populair te worden’

,,Ja, ik geloof dat ik hier aardig populair begin te worden'', glimlachte de 19-jarige huurling van Borussia Dortmund na de thuiszege op PEC Zwolle (2-0). De getalenteerde Zweed bracht een doelpunt en een assist op zijn naam, maar miste ook een strafschop in de extra tijd.

,,Het was een goede dag, want we hebben gewonnen'', zei Isak bij FOX Sports. ,,Natuurlijk ben ik ook blij met mijn doelpunt en assist. Ik sta nu op twaalf uit twaalf, ja, een mooi gemiddelde, maar ik wil wel nog wat hoger mikken als het kan. Het was daarom jammer, dat ik die strafschop miste. Het was een goede redding van de keeper, maar die penalty was door mij ook slecht genomen. Maar ja, het leven gaat door. Ik blijf de strafschoppen gewoon nemen hoor.''

Isak gooide zijn shirt na afloop in een vak met Eritrese fans, die speciaal voor hem naar de wedstrijd waren gekomen. ,,Dat was fantastisch. Ik kreeg er extra energie van'', zei de zoon van Eritrese ouders.

