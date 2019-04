FC Utrecht en Vitesse geven elkaar niets toe

FC Utrecht-trainer Dick Advocaat kon geen beroep doen op Joris van Overeem, die niet fit genoeg was bevonden. Bij Vitesse was coach Leonid Slutsky geschorst, waardoor assistent Oleg Yarovinsky de honneurs van zijn landgenoot waarnam in de Galgenwaard.

Kans Buitink

Vanaf de tribune zag Slutsky dat zijn elftal de betere ploeg was in de eerste helft. Martin Ødegaard was de gevaarlijkste man aan de kant van de Arnhemmers, die desondanks niet veel kansen creëerden. De grootste was voor Thomas Buitink, die balverlies van Rico Strieder niet kon afstraffen omdat doelman David Jensen prima redde.

Dat deed de Deense keeper ook op een knappe vrije trap van Ødegaard, die hij stijlvol uit de hoek dook. De Galgenwaard veerde één keer op bij een goal van de thuisclub, maar de treffer van Sander van de Streek werd na interventie van de videoscheidsrechter wegens buitenspel geannuleerd. Kort voor rust kreeg Gyrano Kerk dé kans om Utrecht wel reglementair aan de leiding te brengen, maar de aanvaller kopte volledig vrijstaand naast.

Afgekeurde goal Clarke-Salter

In de tweede helft moest Vitesse-keeper Remko Pasveer handelend optreden bij een schot van Sean Klaiber, terwijl de videoscheidsrechter in de slotfase ook een treffer van de bezoekers niet door liet gaan. Jake Clarke-Salter kopte een vrije trap van Ødegaard via de lat binnen, maar deed dat - net als Van de Streek in de eerste helft - in buitenspelpositie.

Door de remise blijven de verschillen in de subtop uiterst klein. FC Utrecht (vijfde met 47 punten), Heracles Almelo (zesde met 45), Vitesse (zevende met 44), Willem II achtste met 43) en FC Groningen (negende met 42) staan allemaal kort bij elkaar.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie