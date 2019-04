Wereldgoal Salah helpt Liverpool langs Chelsea

Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd voor de ’Reds’, die samen met regerend landskampioen Manchester City in een spannende strijd zijn verwikkeld om het kampioenschap van de Premier League. Georginio Wijnaldum, die kampt met rugklachten, begon op de bank. Hij kwam in de 66e minuut in het veld.

Openingsgoal Mané

Op dat moment stond het al 2-0. Liverpool scoorde in de 51e minuut en 53e minuut. Het eerste doelpunt kwam van Sadio Mané en even later verdubbelde Mohamed Salah de score met een prachtige treffer. Van Dijk gaf de bal aan de Egyptenaar, die vanaf twintig meter met zoveel kracht schoot dat Kepa Arrizabalaga kansloos was.

Liverpool heeft 85 punten met nog vier wedstrijden te spelen. City volgt met 83, maar heeft nog vijf duels te gaan. Liverpool moet hopen op een misstap van de ’Citizens’, die onder meer nog Tottenham Hotspur en Manchester United als tegenstander krijgen.

