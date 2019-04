’Eerste kans Ajax moet tegen Juventus raak zijn’

Ajax-verdediger Noussair Mazraoui (l) in actie tegen Excelsior. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Noussair Mazraoui (21) was voor het thuisduel met Juventus geschorst, maar maakt dinsdagavond in Turijn alsnog zijn opwachting tegen de Italianen. „Net als bij Real Madrid moet onze eerste kans raak zijn. Misschien raken ze dan een beetje in paniek”, schreef de verdediger na het duel met Excelsior (6-2) vast het scenario voor een nieuwe megastunt van Ajax in de Champions League. „Als wij ons eigen spel blijven spelen, zie ik kansen.”