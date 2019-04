Van Dijk dankt publiek: ’Gaf ons energie om door te gaan’

„Dat is wel het allerbelangrijkste vind ik”, zegt Van Dijk tegen Ziggo Sport over het houden van de nul bij de zege van Liverpool op Chelsea. „En natuurlijk ook dat wij de drie punten pakken”, lacht hij verder.

Bekijk ook: Wereldgoal Salah helpt Liverpool langs Chelsea

Zoals wel vaker zat Anfield - het thuisfront van Liverpool - volgepakt. „Intens, maar ook geweldig”, omschrijft de aanvoerder van Oranje de sfeer in het stadion. „Dat geeft ook net dat beetje extra om door te blijven gaan en om elkaar op te zwepen.”

Hazard

Liverpool was goed voorbereid op het strijdplan van Chelsea, waar sterspeler Eden Hazard in de spits werd geposteerd.

Van Dijk en zijn kompaan in het hart van de verdediging, Joel Matip, konden de Belg van scoren afhouden, maar af en toe glibberde de dribbelaar er toch doorheen. „Die ballen achter de verdediging waren goed gespeeld, maar we hebben gelukkig een geweldige keeper in het doel staan”, aldus Van Dijk over de reddingen die Alisson Becker moest verichten om Hazard van scoren te weerhouden.

„Voor ons was het zaak dat hij (Hazard, red.) niet kon draaien, dus we moesten de druk er goed ophouden. We hebben het goed gedaan, maar het was wel erg zwaar.”

Titelstrijd

De titelstrijd ligt nog volledig open in de Premier League. Het is bloedstollend spannend met slechts een punt verschil tussen Liverpool en Manchester City, dat eerder op de dag met 1-3 won op bezoek bij Crystal Palace.

„We hebben het er niet veel over”, zegt de defensieleider over de titelkansen van Liverpool. „Wij hebben nog vier wedstrijden te spelen en City vijf. We focussen nu op de eerstvolgende wedstrijd en dat is de Champions League (uit tegen Porto). Daarna hebben we Cardiff uit, dat kan lastig worden.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.