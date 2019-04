Oud-Ajacied dwarsboomt kampioensfeest Juventus

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won met 3-1 en zorgde er daarmee voor dat Juventus het kampioensfeest weer even moet uitstellen. Het verschil tussen beide ploegen is nu zeventien punten, met nog zes wedstrijden te gaan.

Bekijk ook: Juventus moet titelfeest uitstellen na verliesbeurt

De ’Oude Dame’ had vorige week al kampioen kunnen worden als Napoli had verloren van Genoa, maar de club uit Napels pakte toen een punt (1-1). Juventus kreeg zaterdag de kans om het zelf af te maken. Een gelijkspel bij SPAL had volstaan voor de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Champions League, maar zonder bijna alle basiskrachten ging de ploeg van trainer Massimiliano Allegri met 2-1 onderuit. Juventus ontvangt dinsdag Ajax en vier dagen later komt Fiorentina naar Turijn. Dan kan ’Juve’ zich alsnog verzekeren van de achtste landstitel op rij.

Bekijk ook: Allegri staat achter vele wissels Juventus

Voor Napoli maakte de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly twee doelpunten in Verona. Tussendoor nam oud-Ajacied Arek Milik de 0-2 voor zijn rekening.

Degradatie

Voor Chievo betekende de twintigste nederlaag van het seizoen dat degradatie uit de Serie A nu een feit is. De club uit Verona kreeg aan het begin van het seizoen drie minpunten, als straf voor gerommel met de boekhouding. Chievo wist slechts één wedstrijd te winnen en speelde elf keer gelijk. De club ontsloeg twee trainers, maar degradatie bleek onvermijdelijk. Chievo speelde sinds 2008 op het hoogste niveau.

BELGIË

In de Belgische kampioenspoule heeft RC Genk de topper tegen titelverdediger Club Brugge gewonnen. De koploper versloeg voor eigen publiek de runner-up met 3-1. Daardoor is het verschil tussen de twee titelkandidaten nu vier punten. Nummer 3 Antwerp staat zeven punten achter op de lijstaanvoerder.

Bij de rust was de stand nog in evenwicht: 1-1. Leandro Trossard opende de score namens Genk, Hans Vanaken maakte gelijk uit een strafschop. Na de pauze stelden Ruslan Malinovsky, eveneens uit een strafschop, en Mbwana Samatta de kostbare zege veilig. Malinovsky werd afgelopen vrijdag nog vrijgesproken nadat hij wegens vermeend natrappen uit het veld was gestuurd in de vorige wedstrijd tegen KAA Gent. Tegen de Oekraïner was een schorsing van zeven duels geëist.

Bij Club Brugge speelden Stefano Denswil en Ruud Vormer de gehele wedstrijd. Arnaut Danjuma Groeneveld viel in de 69e minuut in.