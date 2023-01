Jonge talenten door griepgolf op Ajax-bank

Door Jeroen Kapteijns

De jonge Ajax-bank achter Alfred Schreuder. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Ajax is getroffen door een griepgolf. Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Mohammed Kudus ontbreken in Nijmegen door ziekte. Opvallend is dat Owen Wijndal na het vertrek van Daley Blind toch weer op de bank begint en dat Calvin Bassey de linksbackpositie invult. Devyne Rensch speelt links centraal.