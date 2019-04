Augsburg verrast met zege bij Frankfurt

Jeffrey Gouweleeuw ruimt op namens FC Augsburg, dat wint bij Eintracht Frankfurt. Ⓒ BSR Agency

FRANKFURT - FC Augsburg heeft in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga een verrassende overwinning geboekt. Bij het debuut van trainer Martin Schmidt was Augsburg met 3-1 te sterk voor Eintracht Frankfurt, dat als nummer 4 van de ranglijst in de race is voor een plek in de Champions League.