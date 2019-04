De Vrij en Inter verstevigen derde plaats in Italië

De ploeg van Stefan de Vrij won met 3-1 bij de nummer voorlaatst uit de Italiaanse competitie en heeft weer vijf punten meer dan stadgenoot AC Milan, dat zaterdag met 1-0 won van Lazio. De achterstand op koploper Juventus, dat dicht bij de achtste titel op rij is, bedraagt 24 punten.

Inter, met De Vrij is de basis, kwam via Radja Nainggolan op 1-0. Ivan Perisic verdubbelde de voorsprong nog voor de rust vanaf elf meter. Francesco Cassata schoot voor Frosinone na ruim een uur de aansluitingstreffer binnen, waardoor het nog even spannend werd. De ploeg van coach Luciano Spalletti gaf de zege echter niet meer uit handen. In blessuretijd maakte Matias Vecino op aangeven van Mauro Icardi de 3-1.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A