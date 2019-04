’Ik denk dat De Jong kan spelen tegen Juve’

De schrik sloeg ze bij Ajax om het hart, nadat de sterspeler tegen Excelsior na 28 minuten spelen naar de kant ging. De camerabeelden van De Jong die de catacomben van de Johan Cruijff ArenA inging, deden het ergste vrezen voor de return in de kwartfinale van de Champions League in Turijn. De Ajacied overlegde op weg naar het kleedlokaal met dokter Maikel van Wijk en greep meerdere keren met zijn hand naar zijn hamstring.

Intensieve behandeling

„De wissel was uit voorzorg”, aldus Ali Dursun. „Frenkie voelde de hamstring opspelen, maar er was geen moment dat de pijn er echt inschoot. Dus het lijkt erop dat de schrik groter was dan de schade”, zegt de zaakwaarnemer. Met een intensieve behandeling van De Jongs hamstring lijkt hij te kunnen worden klaargestoomd om zonder risico op een langdurige blessure te kunnen meedoen.

In het thuisduel met de Italianen, dat 1-1 eindigde, vertolkte De Jong een sleutelrol en oogstte hij bewondering bij Juve-trainer Massimiliano Allegri. „Meestal speelt hij aan de linkerkant van het veld en daarom had ik Federico Bernardeschi de opdracht gegeven hem af te stoppen, maar dat had hij snel door. Vervolgens bewoog hij naar de andere kant van het veld, waardoor een van onze aanvallers hem moest aanpakken. Daardoor kon De Jong telkens aan de bal komen. Bij hem begint bijna elke aanval van Ajax.”

List

Zo goed als zeker met De Jong gaat Ajax op jacht naar een plek in de halve finale van het miljoenenbal en zal Allegri zelf een list moeten verzinnen om de middenvelder morgen uit te schakelen.

Bekijk ook: Ajax probleemloos langs Excelsior

Lees het hele verhaal over Juventus-Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van maandag 15 april: